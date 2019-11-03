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РИА Новости

В Северной Осетии один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями

18:26 03.11.2019 (обновлено: 20:37 03.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 ноя - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Транскавказской магистрали в Северной Осетии, сообщает ГУ МЧС по региону, по данным полиции, один человек погиб.
"В 16.12 на четвертом километре ТрансКАМа произошло столкновение четырех автомобилей. Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда провели деблокирование пострадавшего. По имеющейся информации, в аварии также пострадали двое детей, доставлены в больницу", - отметили в ГУ МЧС по региону.
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Как отмечается, к работе на месте происшествия от МЧС России привлекались 11 человек и три единицы техники. Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать ПДД и учитывать при передвижении погодные условия.
По данным МВД по Северной Осетии, на Транскавказской магистрали водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Toyota Camry. "В результате ДТП водитель Lada Granta 1984 года рождения погиб на месте, двое несовершеннолетних пяти и семи лет доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
На момент совершения ДТП проезжая часть была сухая, в результате аварии четыре автомобиля получили механические повреждения.
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МЧС РФСеверная ОсетияПроисшествия
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