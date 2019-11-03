В Северной Осетии один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями

Как отмечается, к работе на месте происшествия от МЧС России привлекались 11 человек и три единицы техники. Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать ПДД и учитывать при передвижении погодные условия.

По данным МВД по Северной Осетии, на Транскавказской магистрали водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Toyota Camry. "В результате ДТП водитель Lada Granta 1984 года рождения погиб на месте, двое несовершеннолетних пяти и семи лет доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.