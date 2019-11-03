В посольстве опровергли данные о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинулся на трассе А1 в департаменте Сомма.
"Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет", - сообщил собеседник агентства.
Французские СМИ сообщали, что пассажиры, среди которых граждане Франции, России, Испании и Ирландии, были доставлены в местные госпитали. По их данным, 29 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.