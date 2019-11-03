В посольстве опровергли данные о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото

Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже

ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции , российских туристов нет, сообщили РИА новости в посольстве РФ в Париже.

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинулся на трассе А1 в департаменте Сомма.

"Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет", - сообщил собеседник агентства.