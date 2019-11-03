Брат убитого главы ингушского центра "Э" работал врачом в Москве

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Брат убитого в Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева , погибший вместе с ним, работал врачом в одной из столичных клиник, сообщила пресс-служба главы региона.

Позднее эту информацию подтвердили в Первой градской больнице.

"Трагически погиб наш коллега, врач анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим", — говорится в сообщении медучреждения в Facebook.

Вместе с братьями был третий попутчик. По информации "Пятого канала", им оказался друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Отмечается, что он остался жив только потому, что не подбежал к Эльджаркиеву во время нападения.

Двойное убийство в Москве

Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером, 2 ноября, на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Как сообщил источник РИА Новости, киллер выстрелил не менее четырех раз, затем скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В СК сообщили о серьезном прогрессе в раскрытии убийства: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.