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РИА Новости

Брат убитого главы ингушского центра "Э" работал врачом в Москве

18:19 03.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, погибший вместе с ним, работал врачом в одной из столичных клиник, сообщила пресс-служба главы региона.
Позднее эту информацию подтвердили в Первой градской больнице.
Эльджаркиев Ибрагим
Вчера, 15:23РИА Новости
Коллеги рассказали об убитом начальнике центра "Э" по Ингушетии

"Трагически погиб наш коллега, врач анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим", — говорится в сообщении медучреждения в Facebook.

Вместе с братьями был третий попутчик. По информации "Пятого канала", им оказался друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Отмечается, что он остался жив только потому, что не подбежал к Эльджаркиеву во время нападения.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 08:07РИА Новости
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии

Двойное убийство в Москве

Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером, 2 ноября, на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Как сообщил источник РИА Новости, киллер выстрелил не менее четырех раз, затем скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
В СК сообщили о серьезном прогрессе в раскрытии убийства: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.
В январе на Эльджаркиева уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль.
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияПроисшествия
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