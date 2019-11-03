Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров в штате

В ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.