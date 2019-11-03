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РИА Новости

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров в штате

18:01 03.11.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за плохое управление, обвинив его в непрекращающихся пожарах в штате.
На территории Калифорнии бушуют мощные природные пожары, распространению которых способствует сильный ветер. Ранее сообщалось, что из-за пожаров без электричества остаются миллионы человек, сотни тысяч эвакуированы.
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"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом проделал отвратительную работу по ведению лесного хозяйства. В первую же нашу встречу я сказал ему, что он должен "вычистить" поверхность почвы в лесу, несмотря на то, что требуют от него его боссы - борцы за экологию… Каждый год, когда бушуют пожары и горит Калифорния, происходит одно и то же, и он приходит к федеральным властям за $$$ (финансовой - ред.) помощью. Довольно", - написал Трамп в Twitter.
В ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.
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Дональд ТрампКалифорнияСШАВ мире
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