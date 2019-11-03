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РИА Новости

Посольство проверяет данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

17:54 03.11.2019 (обновлено: 19:08 03.11.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкТабличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство РФ в Париже проверяет информацию о пострадавших в ДТП с автобусом российских гражданах, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинутая на трассе А1 в департаменте Сомма.
"Мы проверяем информацию о россиянах, которые могли пострадать в аварии с автобусом", - сказал дипломат.
Под данным французских СМИ, пассажиры, среди которых граждане Франции, России, Испании и Ирландии, были доставлены в местные госпитали. Согласно последним данным, 29 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
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