Посольство проверяет данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство РФ в Париже проверяет информацию о пострадавших в ДТП с автобусом российских гражданах, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинутая на трассе А1 в департаменте Сомма.
"Мы проверяем информацию о россиянах, которые могли пострадать в аварии с автобусом", - сказал дипломат.
Под данным французских СМИ, пассажиры, среди которых граждане Франции, России, Испании и Ирландии, были доставлены в местные госпитали. Согласно последним данным, 29 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.