Посольство проверяет данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото

Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже

ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство РФ в Посольство РФ в Париже проверяет информацию о пострадавших в ДТП с автобусом российских гражданах, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинутая на трассе А1 в департаменте Сомма.

"Мы проверяем информацию о россиянах, которые могли пострадать в аварии с автобусом", - сказал дипломат.