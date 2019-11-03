В Иркутской области восемь человек пострадали в ДТП

ИРКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Шесть пассажиров междугороднего маршрутного такси, в том числе ребенок, а также водитель и пассажир иномарки госпитализированы после ДТП в Шесть пассажиров междугороднего маршрутного такси, в том числе ребенок, а также водитель и пассажир иномарки госпитализированы после ДТП в Иркутской области , сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.30 (12.30 мск) в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области возле деревни Кочериково Усольского района. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer, направлявшийся в город Черемхово, и маршрутное такси, следовавшее в Иркутск. Обе машины опрокинулись в кювет.

"Госпитализированы 25-летняя иркутянка, которая находилась за рулем иномарки, и 26-летний пассажир Mitsubishi Lancer. Пострадавшие пассажиры маршрутки – три женщины, двое мужчин и мальчик - также находятся в медучреждении", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что всего в маршрутке было 12 пассажиров.