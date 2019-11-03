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РИА Новости

В Иркутской области восемь человек пострадали в ДТП

17:53 03.11.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Шесть пассажиров междугороднего маршрутного такси, в том числе ребенок, а также водитель и пассажир иномарки госпитализированы после ДТП в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.30 (12.30 мск) в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области возле деревни Кочериково Усольского района. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer, направлявшийся в город Черемхово, и маршрутное такси, следовавшее в Иркутск. Обе машины опрокинулись в кювет.
"Госпитализированы 25-летняя иркутянка, которая находилась за рулем иномарки, и 26-летний пассажир Mitsubishi Lancer. Пострадавшие пассажиры маршрутки – три женщины, двое мужчин и мальчик - также находятся в медучреждении", - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что всего в маршрутке было 12 пассажиров.
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ГУМЧС региона накануне предупредило жителей области об ухудшении погоды. Снег и ветер до 20 метров в секунду осложняют видимость на дорогах, ночью, при снижении температуры, наблюдается гололедица.
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