Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях

В Йемене продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В сентябре хуситы взяли на себя ответственность за нанесение ударов по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии, в результате чего королевство на время лишилось почти половины нефтедобычи.