Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях

БЕЙРУТ, 3 ноя - РИА Новости. Повстанцы движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили атаки поддерживаемой коалицией армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз, сообщает принадлежащий движению телеканал "Аль-Масира".
По данным телеканала, армия при поддержке артиллерии попыталась продвинуться вперед, атаковав позиции хуситов к югу от Ходейды.
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Параллельно армия атаковала позиции повстанцев на западе Тааза при огневой поддержке самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Все атаки армии, согласно данным телеканала, были отбиты.
Агентство "2 декабря" в свою очередь сообщило, что армия правительства Йемена отбила атаки хуситов близ города Дрейхми на юге Ходейды.
Данное сообщение появилось на странице агентства после того, как повстанцы заявили о безуспешных атаках армии.
В Йемене продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В сентябре хуситы взяли на себя ответственность за нанесение ударов по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии, в результате чего королевство на время лишилось почти половины нефтедобычи.