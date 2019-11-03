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РИА Новости

Российская авиация помогла Сербии потушить природные пожары в горах

17:48 03.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ ИЛ-76ТД
Самолет МЧС РФ ИЛ-76ТД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самолет МЧС РФ ИЛ-76ТД . Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская авиация помогла Сербии потушить природные пожары в горах, сообщили РИА Новости в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, в воскресенье самолет Ил-76 МЧС продолжал тушить очаги пожаров в труднодоступной высокогорной местности в Сербии, за сутки было сброшено 42 тонны воды. Спасателям удалось ликвидировать огонь.
"В настоящий момент действующих очагов природных пожаров на территории Сербии не зафиксировано. Действующих термоточек нет. Очаги дыма также отсутствуют", - отметили в МЧС.
По данным министерства, сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии и российско-сербского гуманитарного центра продолжают следить за ситуацией. Возвращение российского самолета в Москву запланировано на понедельник.
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Ил-76МЧС РФСербияРоссияВ мире
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