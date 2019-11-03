Российская авиация помогла Сербии потушить природные пожары в горах

Как рассказали в ведомстве, в воскресенье самолет Ил-76 МЧС продолжал тушить очаги пожаров в труднодоступной высокогорной местности в Сербии, за сутки было сброшено 42 тонны воды. Спасателям удалось ликвидировать огонь.
"В настоящий момент действующих очагов природных пожаров на территории Сербии не зафиксировано. Действующих термоточек нет. Очаги дыма также отсутствуют", - отметили в МЧС.
По данным министерства, сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии и российско-сербского гуманитарного центра продолжают следить за ситуацией. Возвращение российского самолета в Москву запланировано на понедельник.