В ДНР заявили об обстреле Петровского со стороны украинских радикалов

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о провокационном обстреле со стороны украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Петровское, который обозначен как участок для разведения сил и средств.

Ранее в военном ведомстве республики заявляли о прибытии в район разведения сил и средств националистически настроенных групп, которые могут организовать провокации для срыва проведения процедуры отвода сил.

"От сборовых и организационных мероприятий радикалы перешли к практическим действиям по эскалации напряженности в целях срыва процесса разведения сторон. Так, вчера гранатометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся населенный пункт Петровское, что и было зафиксировано в официальном отчете совместного центра по контролю и координации прекращения огня", - заявил представитель ведомства журналистам.

Также он сообщил, что украинские силовики за текущую неделю активизировали воздушную разведку на линии соприкосновения.

"Отмечаю, что за последнее время националисты активизировали ведение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Только за истекшую неделю нами было сбито два вражеских беспилотника "Фонтом" и "Мэверик", - заявил представитель ведомства.