В ДНР заявили об обстреле Петровского со стороны украинских радикалов

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о провокационном обстреле со стороны украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Петровское, который обозначен как участок для разведения сил и средств.
Ранее в военном ведомстве республики заявляли о прибытии в район разведения сил и средств националистически настроенных групп, которые могут организовать провокации для срыва проведения процедуры отвода сил.
"От сборовых и организационных мероприятий радикалы перешли к практическим действиям по эскалации напряженности в целях срыва процесса разведения сторон. Так, вчера гранатометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся населенный пункт Петровское, что и было зафиксировано в официальном отчете совместного центра по контролю и координации прекращения огня", - заявил представитель ведомства журналистам.
Также он сообщил, что украинские силовики за текущую неделю активизировали воздушную разведку на линии соприкосновения.
"Отмечаю, что за последнее время националисты активизировали ведение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Только за истекшую неделю нами было сбито два вражеских беспилотника "Фонтом" и "Мэверик", - заявил представитель ведомства.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.