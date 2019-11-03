В Белоруссии детей, отравившихся хлором в бассейне, выписали из больницы

МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Дети, накануне госпитализированные из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи, выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщила в воскресенье главврач Барановичской детской городской больницы Эльмира Богданович.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь минздрава Белоруссии Юлия Бородун сообщила, что все дети, отравившиеся хлором в бассейне белорусского города Барановичи, готовятся к выписке из больницы, они чувствуют себя удовлетворительно.

"На данный момент все дети, поступившие вчера в детскую больницу, выписаны в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу", - сказала Богданович в эфире телеканала СТВ

Главврач отметила, что детям была оказана медпомощь в полном объеме, медицинский персонал сработал слаженно и оказал помощь вовремя.

"Мы не можем сейчас сказать, что это конкретно было отравление хлором, это - предположительно", - сказала она. Богданович добавила, что в настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливают МЧС и Следственный комитет.

Ранее МЧС Белоруссии сообщило, что в субботу днем 13 детей были госпитализированы из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи. Всего в момент происшествия в бассейне занимались 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет, они почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. Дети были доставлены в больницу, позже двоих отпустили домой, 13 были госпитализированы. Состояние четверых оценивалось как средней степени тяжести.