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РИА Новости

В Белоруссии детей, отравившихся хлором в бассейне, выписали из больницы

17:47 03.11.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Дети, накануне госпитализированные из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи, выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщила в воскресенье главврач Барановичской детской городской больницы Эльмира Богданович.
Ранее в воскресенье пресс-секретарь минздрава Белоруссии Юлия Бородун сообщила, что все дети, отравившиеся хлором в бассейне белорусского города Барановичи, готовятся к выписке из больницы, они чувствуют себя удовлетворительно.
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"На данный момент все дети, поступившие вчера в детскую больницу, выписаны в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу", - сказала Богданович в эфире телеканала СТВ.
Главврач отметила, что детям была оказана медпомощь в полном объеме, медицинский персонал сработал слаженно и оказал помощь вовремя.
"Мы не можем сейчас сказать, что это конкретно было отравление хлором, это - предположительно", - сказала она. Богданович добавила, что в настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливают МЧС и Следственный комитет.
Ранее МЧС Белоруссии сообщило, что в субботу днем 13 детей были госпитализированы из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи. Всего в момент происшествия в бассейне занимались 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет, они почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. Дети были доставлены в больницу, позже двоих отпустили домой, 13 были госпитализированы. Состояние четверых оценивалось как средней степени тяжести.
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По предварительной информации МЧС, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора, частично пары попали в зал плавательного бассейна.
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