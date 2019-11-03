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РИА Новости

В Непале пятнадцать человек погибли при падении автобуса в реку

17:35 03.11.2019
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© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
Машина скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, 50 пострадали и трое числятся пропавшими без вести в результате падения автобуса в реку в Центральном регионе Непала, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на полицию.
Авария произошла в воскресенье. Автобус, направлявшийся в столицу страны Катманду, съехал с дороги, пролетел вниз и упал в реку в непальском районе Синдхупалчок.
Полицейским удалось спасти 50 пострадавших и доставить их в больницу. Среди получивших ранения шестеро находятся в критическом состоянии.
Телеканал DD News, также со ссылкой на полицию, сообщает, что среди погибших восемь женщин и двое детей.
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