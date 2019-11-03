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РИА Новости

В Греции прошли протесты против размещения мигрантов

17:32 03.11.2019 (обновлено: 17:33 03.11.2019)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкУчастники демонстрации в Греции
Участники демонстрации в Греции
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Участники демонстрации в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Протесты против размещения мигрантов и беженцев прошли в ряде регионов Греции, сообщил телеканал Skai.
В последние месяцы поток мигрантов и беженцев с побережья Турции значительно вырос, в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны.
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В городке Янница в районе Пелла на севере страны минувшей ночью три десятка местных жителей собрались, чтобы перекрыть дорогу двум туристическим автобусам, на которых власти привезли от 100 до 150 мигрантов и беженцев для размещения в местной гостинице. Сначала автобусы покинули этот район, но вернулись после того, как полиция обеспечила проезд к гостинице. Впоследствии жители пошли в полицейский участок, чтобы подать жалобу.
В районе Серре группа людей устроила митинг на пункте сбора платежей на автомагистрали Эгнатия в знак протеста против перемещения беженцев и мигрантов в Серре. После ухода митингующих автобус с беженцами и мигрантами проехал в отель в районе Сидирокастро.
В ночь на субботу мэр острова Кос Феодосис Никитарас вместе с чиновниками мэрии и местными жителями пришёл в порт, чтобы не допустить высадку 60 мигрантов, которых на пароме доставили с острова Кастелоризо. В порт приехала и муниципальная техника. За день до этого на Кос перевезли 50 мигрантов. Сейчас на острове их уже 4,5 тысячи.
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Мэр поднялся на борт парома, после беседы с ним мигрантов повезли в Пирей. Мэр написал о происшедшем на своей странице в соцсети Facebook и потребовал немедленно вывезти мигрантов с острова, полторы сотни подписчиков приветствовали его действия.
Протесты против мигрантов проходят и в ряде других районов.
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