В Греции прошли протесты против размещения мигрантов

АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Протесты против размещения мигрантов и беженцев прошли в ряде регионов Протесты против размещения мигрантов и беженцев прошли в ряде регионов Греции , сообщил телеканал Skai

В последние месяцы поток мигрантов и беженцев с побережья Турции значительно вырос, в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны.

В городке Янница в районе Пелла на севере страны минувшей ночью три десятка местных жителей собрались, чтобы перекрыть дорогу двум туристическим автобусам, на которых власти привезли от 100 до 150 мигрантов и беженцев для размещения в местной гостинице. Сначала автобусы покинули этот район, но вернулись после того, как полиция обеспечила проезд к гостинице. Впоследствии жители пошли в полицейский участок, чтобы подать жалобу.

В районе Серре группа людей устроила митинг на пункте сбора платежей на автомагистрали Эгнатия в знак протеста против перемещения беженцев и мигрантов в Серре. После ухода митингующих автобус с беженцами и мигрантами проехал в отель в районе Сидирокастро.

В ночь на субботу мэр острова Кос Феодосис Никитарас вместе с чиновниками мэрии и местными жителями пришёл в порт, чтобы не допустить высадку 60 мигрантов, которых на пароме доставили с острова Кастелоризо. В порт приехала и муниципальная техника. За день до этого на Кос перевезли 50 мигрантов. Сейчас на острове их уже 4,5 тысячи.

Мэр поднялся на борт парома, после беседы с ним мигрантов повезли в Пирей. Мэр написал о происшедшем на своей странице в соцсети Facebook и потребовал немедленно вывезти мигрантов с острова, полторы сотни подписчиков приветствовали его действия.