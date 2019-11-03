Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
По информации газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.
Автобус следовал по маршруту Париж — Лондон. В нем находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии. Около 30 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.