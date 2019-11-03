Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T20:50Z
https://ria.ru/20191103/1560544480.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_e3ce854263250da70444ebad3fcb4863.jpg
РИА Новости

Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ

17:30 03.11.2019 (обновлено: 20:50 03.11.2019)
19845
© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
По информации газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.
Автобус следовал по маршруту Париж — Лондон. В нем находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии. Около 30 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
129221392284
Обсудить 1
туристыТуризмНовости - ТуризмФранцияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
Эльджаркиев Ибрагим
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Полицейский автомобиль
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день
Медицинское оборудование
Убитый брат начальника центра "Э" по Ингушетии работал в Москве врачом
Удаление зуба
В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Стоматологический кабинет
В Казахстане стоматолог жестоко "успокоил" ребенка во время приема
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния