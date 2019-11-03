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РИА Новости

В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов

17:08 03.11.2019
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© AP Photo / Petros GiannakourisДети в лагере беженцев в Греции
Дети в лагере беженцев в Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику.
В интервью телеканалу Skai Кумуцакос заявил, что это проблема национального масштаба.
В последние месяцы значительно вырос поток мигрантов и беженцев с побережья Турции, и в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны. В ряде регионов прошли протесты против размещения у них мигрантов и беженцев.
"За последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов и беженцев", - сказал Кумуцакос.
Комментируя сообщения о протестах жителей, замминистра сказал, что обязанность государства информировать местные власти о перемещении мигрантов.
"Чтобы иметь поддержку местного общества, мы должны постоянно говорить с ним", - сказал он.
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"Нам всем необходимо проявить солидарность с приграничными регионами страны, которые принимают первую волну мигрантов. Проблема большая, и она остается надолго. Вот почему нам нужно терпение. Нам придется посмотреть, будем ли мы все вместе в этой проблеме национального масштаба", - сказал замминистра.
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