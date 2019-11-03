Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Метеочувствительность научно не доказана, Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.

Так она прокомментировала слова врача-терапевта Виктора Лившина, заявившего, что из-за аномального тепла в ноябре у некоторых россиян может возникнуть недомогание.

Васильева подчеркнула, что связь самочувствия с погодой отмечают не так много людей.

"Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20 процентов", — заявила она в комментарии РБК

Также врач отметила, что иногда пациенты замечают перепады артериального давления, так как изначально их ожидают. Кроме того, Васильева напомнила, что небольшие колебания давления в течение дня обычно являются нормой.

"При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом", — заключила она.