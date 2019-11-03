Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

Так она прокомментировала слова врача-терапевта Виктора Лившина, заявившего, что из-за аномального тепла в ноябре у некоторых россиян может возникнуть недомогание.
Васильева подчеркнула, что связь самочувствия с погодой отмечают не так много людей.
"Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20 процентов", — заявила она в комментарии РБК.
Также врач отметила, что иногда пациенты замечают перепады артериального давления, так как изначально их ожидают. Кроме того, Васильева напомнила, что небольшие колебания давления в течение дня обычно являются нормой.
"При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом", — заключила она.
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 5 и 6 ноября температура воздуха в Центральной России может достичь максимальных значений для текущего времени года: десять-одиннадцать градусов выше ноля. По ее словам, сейчас на европейскую территорию страны выходит глубокий циклон атлантического происхождения, благодаря которому ожидается практически субтропическое тепло.