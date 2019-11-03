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РИА Новости

Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

17:07 03.11.2019 (обновлено: 20:18 03.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
Так она прокомментировала слова врача-терапевта Виктора Лившина, заявившего, что из-за аномального тепла в ноябре у некоторых россиян может возникнуть недомогание.
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Васильева подчеркнула, что связь самочувствия с погодой отмечают не так много людей.
"Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20 процентов", — заявила она в комментарии РБК.
Также врач отметила, что иногда пациенты замечают перепады артериального давления, так как изначально их ожидают. Кроме того, Васильева напомнила, что небольшие колебания давления в течение дня обычно являются нормой.
"При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом", — заключила она.
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 5 и 6 ноября температура воздуха в Центральной России может достичь максимальных значений для текущего времени года: десять-одиннадцать градусов выше ноля. По ее словам, сейчас на европейскую территорию страны выходит глубокий циклон атлантического происхождения, благодаря которому ожидается практически субтропическое тепло.
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ПогодаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас в стране практически нет людей со здоровыми сосудами из за очень низкого качества еды. Про какие 20% идёт речь ?
3 ноября, 19:03
yangibon
3102101
Как страдающий врожденными патологиями аорты и гипертоник 3 степени, открыто заявляю-изменение погоды ощущаю за несколько суток. Плохое самочувствие и скачки давления не только по утрам, но и в течении всех перепадов. Васильева просто здоровый человек и ей неведомы проблемы людей с сердечно сосудистыми заболеваниями.
3 ноября, 17:59
aaolpsm1
2802300
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