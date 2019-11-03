В Турции задержали террориста ИГ*, руководившего лагерями для боевиков

Как уточняется, в рамках антитеррористической операции, которая проходила по всей стране, силовики задержали в общей сложности семерых подозреваемых в связях с группировкой. В их числе — "высокопоставленный боевик ДАИШ* (арабское название ИГ*), который отвечал за тренировочные лагеря террористической группировки, в которых ежегодно обучалось примерно 1500-2000 человек".