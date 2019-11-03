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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции задержали террориста ИГ*, руководившего лагерями для боевиков

16:59 03.11.2019 (обновлено: 17:05 03.11.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные
Турецкие военные
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Турции задержали боевика группировки ИГ*, который руководил тренировочными лагерями террористов, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление МВД.
Как уточняется, в рамках антитеррористической операции, которая проходила по всей стране, силовики задержали в общей сложности семерых подозреваемых в связях с группировкой. В их числе — "высокопоставленный боевик ДАИШ* (арабское название ИГ*), который отвечал за тренировочные лагеря террористической группировки, в которых ежегодно обучалось примерно 1500-2000 человек".
Полиция Турции
1 ноября, 20:29РИА Новости
СМИ: двух россиянок задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ*
При этом двое из семи задержанных ранее занимались поставками оружия и оборудования, оказывали материально-техническую поддержку группировке и посылали иностранных граждан в зоны боевых действий, добавляет агентство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииТурцияСирияВ мире
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