В Турции задержали террориста ИГ*, руководившего лагерями для боевиков

Как уточняется, в рамках антитеррористической операции, которая проходила по всей стране, силовики задержали в общей сложности семерых подозреваемых в связях с группировкой. В их числе — "высокопоставленный боевик ДАИШ* (арабское название ИГ*), который отвечал за тренировочные лагеря террористической группировки, в которых ежегодно обучалось примерно 1500-2000 человек".
При этом двое из семи задержанных ранее занимались поставками оружия и оборудования, оказывали материально-техническую поддержку группировке и посылали иностранных граждан в зоны боевых действий, добавляет агентство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.