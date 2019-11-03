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РИА Новости

Израильский суд разрешил прессе ознакомиться с протоколами дела Буркова

16:53 03.11.2019
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© Фото корреспондента РИА Новости из Верховного суда в ИерусалимеЗадержанный в Израиле по запросу США россиянин Бурков
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Бурков
© Фото корреспондента РИА Новости из Верховного суда в Иерусалиме
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Бурков
ИЕРУСАЛИМ, 3 ноя – РИА Новости. Адвокат задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова Михаил Ирони сообщил, что Верховный суд разрешил прессе ознакомиться с протоколами дела, которые были в суде.
В воскресенье состоялось заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова, в том числе обнародовать предъявляемые ему обвинения.
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"Больше трех лет, что идет этот процесс, израильская пресса не знает на самом деле ни одной части этого дела. Все, что разрешено было Верховным судом к разглашению, это имя господина Буркова и то, что его пытаются экстрадировать в Америку. Израильская пресса подала апелляцию в Верховный суд Израиля с просьбой дать им возможность ознакомиться с материалами дела. Сегодня Верховный суд Израиля разрешил им ознакомиться с протоколами дела, которое было в Верховном суде. Следующим процессом они обратятся в Окружной суд (Иерусалима), чтобы получить все части дела", - сказал Ирони российским журналистам.
Как пояснил адвокат, "в Окружном суде находятся сами материалы, которые передали американцы израильской прокуратуре". "То есть здесь (в Верховном суде) находятся только протоколы, а там — сами факты, допросы, улики", - заявил он.
"Как вы знаете, больше трех с половиной лет назад, когда начался этот процесс, мы просили Верховный суд Израиля разрешить нам опубликовать данное дело, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сегодня, три с половиной года спустя, какая-то часть только благодаря обращению израильской прессы выходит наружу. Мы однозначно считаем, что материалы, которые будут доступны общественности, помогут господину Буркову", - отметил Ирони.
По мнению адвоката, "после того как пресса поймет качество улик, которые американцы присоединили к своей просьбе, они поймут, что, со всем уважением к этой просьбе, там фактов ноль, в основном догадки".
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной. Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции гражданина РФ в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.
В четверг вечером Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Буркова в США. Петицию с этой просьбой подала в суд семья осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Родственники осужденной рассчитывают, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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