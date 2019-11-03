Израильский суд разрешил прессе ознакомиться с протоколами дела Буркова

© Фото корреспондента РИА Новости из Верховного суда в Иерусалиме Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Бурков

ИЕРУСАЛИМ, 3 ноя – РИА Новости. Адвокат задержанного в Адвокат задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова Михаил Ирони сообщил, что Верховный суд разрешил прессе ознакомиться с протоколами дела, которые были в суде.

В воскресенье состоялось заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова, в том числе обнародовать предъявляемые ему обвинения.

"Больше трех лет, что идет этот процесс, израильская пресса не знает на самом деле ни одной части этого дела. Все, что разрешено было Верховным судом к разглашению, это имя господина Буркова и то, что его пытаются экстрадировать в Америку. Израильская пресса подала апелляцию в Верховный суд Израиля с просьбой дать им возможность ознакомиться с материалами дела. Сегодня Верховный суд Израиля разрешил им ознакомиться с протоколами дела, которое было в Верховном суде. Следующим процессом они обратятся в Окружной суд (Иерусалима), чтобы получить все части дела", - сказал Ирони российским журналистам.

Как пояснил адвокат, "в Окружном суде находятся сами материалы, которые передали американцы израильской прокуратуре". "То есть здесь (в Верховном суде) находятся только протоколы, а там — сами факты, допросы, улики", - заявил он.

"Как вы знаете, больше трех с половиной лет назад, когда начался этот процесс, мы просили Верховный суд Израиля разрешить нам опубликовать данное дело, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сегодня, три с половиной года спустя, какая-то часть только благодаря обращению израильской прессы выходит наружу. Мы однозначно считаем, что материалы, которые будут доступны общественности, помогут господину Буркову", - отметил Ирони.

По мнению адвоката, "после того как пресса поймет качество улик, которые американцы присоединили к своей просьбе, они поймут, что, со всем уважением к этой просьбе, там фактов ноль, в основном догадки".

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США . Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной. Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции гражданина РФ в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.