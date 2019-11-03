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РИА Новости

Адвокат Буркова подал апелляцию против решения Израиля об экстрадиции в США

16:41 03.11.2019 (обновлено: 16:45 03.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
Алексей Бурков. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 3 ноя – РИА Новости. Адвокат задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова Михаил Ирони сообщил о подаче апелляции на решение минюста Израиля об экстрадиции.
В воскресенье состоялось заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова, в том числе обнародовать предъявляемые ему обвинения.
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"Сегодня мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости, которую Бурков подписал, что все сказанное в этой апелляции является правдой. Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал ее в канцелярию Верховного суда. Она передана и ее присоединили к делу", - сказал Ирони российским журналистам после заседания суда.
"Будет наложен запрет (на экстрадицию), и, более того, государство должно будет объяснить свою позицию, то есть позицию министра юстиции, почему он пришел к тому или иному мнению. Мы просили также запретить экстрадицию господина Буркова. Процедура может занять время. Мы просили также, чтобы министерство юстиции Израиля дало исчерпывающий ответ, на что полагался министр юстиции, когда он пришел к этому мнению. В этом его решении ничего не было указано", - добавил адвокат.
Ирони пояснил, что суд автоматически дает указание минюсту отреагировать на прошение после его подачи. "После того, как они отреагируют письменно, будет назначено заседание", - добавил он.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.
В четверг вечером Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Алексея Буркова в США. Петицию с этой просьбой подала в суд семья осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Родственники осужденной рассчитывают, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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Алексей БурковРоссияСШАИзраильВ мире
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