Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Приехавший в Крым музыкант и композитор Горан Брегович рассказал журналистам, что задумывается о покупке дома на полуострове.
Балканский музыкант Горан Брегович прилетел в воскресенье в Симферополь, чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова.
"Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками – я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие", - сказал Брегович журналистам.
Музыкант приехал в Крым не впервые, ранее он давал концерты в Коктебеле и Севастополе. На уточняющий вопрос, в каком именно районе полуострова он хотел бы приобрести недвижимость, Брегович сказал, что еще должен присмотреться. Он рассказал, какие песни он намерен сегодня представить публике, и выразил уверенность, что концерт пройдет весело.
Горан Брегович известен как участник рок-группы Bijelo Dugme и автор саундтреков к фильмам. Помимо музыки к фильмам Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд" в его фильмографии "Королева Марго" с Изабель Аджани, российский блокбастер "Турецкий гамбит" и другие саундтреки.