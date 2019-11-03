Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму

"Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками – я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие", - сказал Брегович журналистам.

Музыкант приехал в Крым не впервые, ранее он давал концерты в Коктебеле и Севастополе. На уточняющий вопрос, в каком именно районе полуострова он хотел бы приобрести недвижимость, Брегович сказал, что еще должен присмотреться. Он рассказал, какие песни он намерен сегодня представить публике, и выразил уверенность, что концерт пройдет весело.