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РИА Новости
Культура

Горан Брегович прилетел в Крым, чтобы дать концерт

16:31 03.11.2019 (обновлено: 16:33 03.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГоран Брегович
Горан Брегович
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Горан Брегович. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Балканский музыкант Горан Брегович прилетел в воскресенье в Симферополь, чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова, передает корреспондент РИА Новости.
"Я исполню композиции из музыкально-исторического проекта "Три письма из Сараево" и, конечно, новые песни", - сказал Брегович в Симферополе журналистам.
Он отметил, что давно знаком с крымской публикой. "Я знаю, публика здесь веселая, и нас тоже ждет много веселья сегодня", - сказал Брегович о предстоящем концерте.
Концерт группы Бреговича пройдет в воскресенье в Симферополе в Академическом музыкальном театре, начало в 19 часов.
Горан Брегович известен как участник рок-группы Bijelo Dugme и автор саундтреков к фильмам. Помимо музыки к фильмам Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд" в его фильмографии "Королева Марго" с Изабель Аджани, российский блокбастер "Турецкий гамбит" и другие саундтреки.
Ялта
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КультураГоран БреговичСимферопольКрым
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