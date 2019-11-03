Горан Брегович прилетел в Крым, чтобы дать концерт

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Балканский музыкант Балканский музыкант Горан Брегович прилетел в воскресенье в Симферополь , чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова, передает корреспондент РИА Новости.

"Я исполню композиции из музыкально-исторического проекта "Три письма из Сараево" и, конечно, новые песни", - сказал Брегович в Симферополе журналистам.

Он отметил, что давно знаком с крымской публикой. "Я знаю, публика здесь веселая, и нас тоже ждет много веселья сегодня", - сказал Брегович о предстоящем концерте.

Концерт группы Бреговича пройдет в воскресенье в Симферополе в Академическом музыкальном театре, начало в 19 часов.