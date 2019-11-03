В ремейке "Фокус-покуса" сыграют те же актрисы, что и в оригинальном фильме

В своем инстаграме она выложила фото кадра из фильма, на котором видны все три ведьмы: в исполнении самой Сары Джессика-Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими. На вопрос одного из фанатов об актерском составе новой картины она ответила: "Мы все сказали "да" и теперь ждем".