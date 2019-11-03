В ремейке "Фокус-покуса" сыграют те же актрисы, что и в оригинальном фильме

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сара Джессика-Паркер подтвердила, что актрисы, сыгравшие ведьм в оригинальном фильме "Фокус-покус", вернуться к своим ролям в ремейке, сообщает NME.com.
В своем инстаграме она выложила фото кадра из фильма, на котором видны все три ведьмы: в исполнении самой Сары Джессика-Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими. На вопрос одного из фанатов об актерском составе новой картины она ответила: "Мы все сказали "да" и теперь ждем".
Ранее Мидлер шутила: "Надеюсь, они успеют со мной переговорить, пока я не превратилась в труп".
Наджими говорила о том, что готова сыграть в фильме хотя бы камео, если не удастся состыковать графики так, чтобы все актрисы вернулись к своим прежним персонажам.