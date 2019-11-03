Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T22:36Z
https://ria.ru/20191103/1560543292.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105338/69/1053386927_0:65:2501:1471_1036x0_80_0_0_d2411bffa9902eb0841826ddeba98e44.jpg
РИА Новости
Культура

В ремейке "Фокус-покуса" сыграют те же актрисы, что и в оригинальном фильме

22:30 03.11.2019 (обновлено: 22:36 03.11.2019)
173
© AFP 2019 / Ted AljibeАктриса Сара Джессика Паркер
Актриса Сара Джессика Паркер
© AFP 2019 / Ted Aljibe
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сара Джессика-Паркер подтвердила, что актрисы, сыгравшие ведьм в оригинальном фильме "Фокус-покус", вернуться к своим ролям в ремейке, сообщает NME.com.
В своем инстаграме она выложила фото кадра из фильма, на котором видны все три ведьмы: в исполнении самой Сары Джессика-Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими. На вопрос одного из фанатов об актерском составе новой картины она ответила: "Мы все сказали "да" и теперь ждем".
Ранее Мидлер шутила: "Надеюсь, они успеют со мной переговорить, пока я не превратилась в труп".
Наджими говорила о том, что готова сыграть в фильме хотя бы камео, если не удастся состыковать графики так, чтобы все актрисы вернулись к своим прежним персонажам.
Сара Джессика Паркер в фильме Фокус-покус (1993)
24 октября, 15:23Культура
СМИ узнали, что Disney собирается снять ремейк комедии "Фокус-Покус"
100000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Турецкие военные
В Турции задержали террориста ИГ*, руководившего лагерями для боевиков
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях
Участок границы Нусайбин – Камышлы
В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов "домой"
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Военная полиция России проводит патрулирование сирийско-турецкой границы
Протестующие в Гонконге
В Гонконге мужчина после спора о политике напал с ножом на протестующих
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Каракас
Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Корабли НАТО покинули порт Одессы, сообщили СМИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В День народного единства патриарх совершит литургию в Кремле
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Дзержинске мужчина из мести устроил стрельбу из автомата в баре
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния