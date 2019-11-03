Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.

Согласно газете, певица умерла в городе Женолье в Швейцарии почти через месяц после празднования 80-летия. Причины смерти не называются.

Франко-швейцарская певица и актриса Майтена Мари Брижитт Думенак, известная под именем Мари Лафоре, родилась в городе Сулак-сюр-Мер во Франции в 1939 году. Хотя ее карьера началась случайно - в 19 лет она выиграла в песенном конкурсе на радио, где заменяла заболевшую сестру, - уже через несколько лет к ней пришел громкий успех.

В 1960 году вместе с Аленом Делоном она снялась в картине режиссера Рене Клемана "На ярком солнце", ставшей первой экранизацией романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли". Первый же фильм принес актрисе популярность и много ролей в 60-х годах.