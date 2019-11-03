Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью от 2 ноября в газете The New York Times (NYT) "Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы" фейком и "подлогом в чистом виде".

В статье утверждается, что в августе власти России без причин задержали рейс с работником американской дипмиссии на борту, отправлявшимся на лечение в Германию.

"Пять минут, которые подвели The New York Times". Под фейк", - отметила в Facebook Захарова.

Она напомнила, что 11 октября, за две недели до публикации статьи, МИД направил по просьбе издания разъяснения относительно того, как развивались события в день вылета американского военного атташе из Москвы. Дипломат подчеркнула, что в комментарии МИД тогда указывалось, что взлет состоялся на пять минут раньше времени, указанного в заявке.

"В комментарии МИД говорилось о том, что "за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на один час позже". Российская сторона сделала все, чтобы минимизировать задержку, которая была вызвана неправильно оформленными документами прилетевших спецбортом иностранных врачей - их перевозчик ошибочно включил в состав экипаж. На исправление документов ушло 20 минут. Но это не задержало посадку: она началась за 40 минут до взлета", - пояснила Захарова.

"Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут. Несмотря на это, американское издание намеренно скрыло от аудитории изложенную в комментарии Министерства хронологию событий, предоставив искаженную версию событий, не приводя при этом ссылки на факты. А вот и имеющие решающее значение для всего повествования данные, о которых американское издание знало, могло проверить, но даже не упомянуло", - указала она.

Вместо этого, сообщила Захарова, американская газета пишет, что "отправление самолета, на котором эвакуировали американского атташе, было отложено на несколько часов без какой бы то ни было веской причины, несмотря на протест, выраженный посольством США в России и Госдепартаментом..."