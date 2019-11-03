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РИА Новости

В Гидрометцентре назвали место с максимальной тепловой аномалией

15:54 03.11.2019
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкМорж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
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Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Средняя температура воздуха на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле в октябре превысила норму на 8 градусов, тем самым зафиксированы рекордные для РФ отклонения средних температур, сообщает Гидрометцентр.
"Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны. На Земле Франца Иосифа и на Северной Земле они составили +8° и более", - говорится в сообщении.
Как ранее заявляли в Гидрометцентре, температуры в октябре в России в среднем на два градуса превышали норму.
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Земля Франца-ИосифаГидрометцентрРоссияОбщество
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