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РИА Новости

Вывезший детей из Швеции россиянин рассказал, где остановится в Москве

15:30 03.11.2019 (обновлено: 15:31 03.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции и в воскресенье прилетевший с ними в Москву, планирует остановиться у своих знакомых, сообщил советник уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Дмитриев.
Лисов с тремя дочками Алисой, Серафимой и Софьей были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Сегодня они прилетели в Москву.
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"Изначально мы планировали, что семья будет размещена в одном из учреждений, подведомственных департаменту труда и социальной защиты города Москвы, но, по последней информации, полученной от Дениса, он планирует остановиться у своих знакомых в Москве",- приводит слова Дмитриева пресс-служба омбудсмена.
Он добавил, что сейчас организуется помощь, а также разыскиваются средства с помощью общественных организаций для возвращения семьи в Хабаровский край.
"У них там есть родственники. Они (Лисов с дочерями - ред.) получат всестороннюю поддержку со стороны компетентных органов края",- добавил Дмитриев.
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10 апреля, 11:49ТОК
Шведская "ювеналка" отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернутьШведские соцслужбы отобрали троих детей у выходца из России Дениса Лисова. Он воспитывал их в одиночку, после того, как у его жены обнаружили шизофрению. Когда он попытался вернуться с ними в Россию, детей объявили в розыск. Семью задержали в аэропорту Варшавы, и Польша взяла Дениса и детей под свою защиту.
"В Швеции ему сейчас грозит уголовное преследование и срок где-то до четырёх лет, поэтому, думаю, что ближайшее время он вряд ли сможет поехать туда", - добавил советник.
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Денис ЛисовШвецияМоскваРоссияВаршаваВ мире
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