Вывезший детей из Швеции россиянин рассказал, где остановится в Москве

Шведская "ювеналка" отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернуть Шведские соцслужбы отобрали троих детей у выходца из России Дениса Лисова. Он воспитывал их в одиночку, после того, как у его жены обнаружили шизофрению. Когда он попытался вернуться с ними в Россию, детей объявили в розыск. Семью задержали в аэропорту Варшавы, и Польша взяла Дениса и детей под свою защиту.