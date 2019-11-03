Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства и возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четвертого ноября президент примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства. По сложившейся традиции в этот день глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Затем президент посетит выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". Выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.

В этот же день в ходе торжественного приема в честь Дня народного единства в Кремле Путин вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Вечером понедельника в московском концертном зале "Зарядье" президент посетит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI международного конкурса имени Чайковского.