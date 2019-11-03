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РИА Новости

Медведев провел встречу с премьером Лаоса

15:03 03.11.2019 (обновлено: 16:14 03.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Медведев поприветствовал своего визави. "Очень рад нашей новой встрече", - сказал премьер. Встреча прошла без присутствия прессы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Вчера, 13:08РИА Новости
Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея
С российской стороны в беседе приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, председатель российской части Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Константин Носков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Азер Талыбов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов, директор Департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров.
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В миреТхонглун СисулитДмитрий МедведевАссоциация государств Юго-Восточной АзииРоссияЛаос
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