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РИА Новости

Коллеги рассказали об убитом начальнике центра "Э" по Ингушетии

15:23 03.11.2019 (обновлено: 15:42 03.11.2019)
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Эльджаркиев Ибрагим
Эльджаркиев Ибрагим
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На сайте МВД России опубликовали видео с воспоминаниями коллег об убитом в Москве начальнике Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагиме Эльджаркиеве.
Один из сослуживцев назвал погибшего достойным офицером и надежным другом. Он отметил, что смерть Эльджаркиева — большая потеря.
Другой коллега назвал погибшего грамотным и хорошим руководителем.

"В нашей памяти, в наших сердцах он останется надолго. Патриотом своей родины, патриотом республики", — заявил мужчина.

Еще один из сослуживцев отметил, что погибший был "настоящим сыном своего народа".

Двойное убийство в Москве

Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером, 2 ноября, на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Как сообщил источник РИА Новости, киллер выстрелил не менее четырех раз, затем скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
В СК уже сообщили о серьезном прогрессе в раскрытии убийства: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.
В январе на Эльджаркиева уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль.
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Вчера, 12:12Радио Sputnik
Следователи "серьезно продвинулись" в деле об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФМВД РФИнгушетияМоскваРоссияПроисшествия
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