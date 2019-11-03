Коллеги рассказали об убитом начальнике центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На сайте МВД России На сайте МВД России опубликовали видео с воспоминаниями коллег об убитом в Москве начальнике Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагиме Эльджаркиеве

Один из сослуживцев назвал погибшего достойным офицером и надежным другом. Он отметил, что смерть Эльджаркиева — большая потеря.

Другой коллега назвал погибшего грамотным и хорошим руководителем.

"В нашей памяти, в наших сердцах он останется надолго. Патриотом своей родины, патриотом республики", — заявил мужчина.

Еще один из сослуживцев отметил, что погибший был "настоящим сыном своего народа".

Двойное убийство в Москве

Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером, 2 ноября, на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Как сообщил источник РИА Новости, киллер выстрелил не менее четырех раз, затем скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

СК уже сообщили о серьезном прогрессе в раскрытии убийства: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.