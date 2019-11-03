Глава Ингушетии назвал смерть братьев Эльджаркиевых большой утратой

"Глава Ингушетии заявил, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых стала большой утратой для всего ингушского народа, их коллег, родных и близких людей", - говорится в сообщении.

"Выражаю глубокие слова соболезнования семье погибших. Уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме как о настоящем офицере, непримиримом борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Глава Ингушетии также отметил, что не сомневается в том, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление. "А их коллеги из Ингушетии окажут для этого необходимую помощь", - добавил руководитель региона.