Глава Ингушетии назвал смерть братьев Эльджаркиевых большой утратой

НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал большой утратой для всего ингушского народа гибель в Москве братьев Эльджаркиевых и выразил соболезнования их родным и близким, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат. По факту убийств возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
"Глава Ингушетии заявил, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых стала большой утратой для всего ингушского народа, их коллег, родных и близких людей", - говорится в сообщении.
"Выражаю глубокие слова соболезнования семье погибших. Уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме как о настоящем офицере, непримиримом борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе", - приводит пресс-служба слова Калиматова.
Глава Ингушетии также отметил, что не сомневается в том, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление. "А их коллеги из Ингушетии окажут для этого необходимую помощь", - добавил руководитель региона.