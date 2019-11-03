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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал доклад военных экспертов США

14:39 03.11.2019 (обновлено: 14:41 03.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич считает, что американские военные эксперты сознательно подменяют понятия, оценивая Россию как "самую реальную военную угрозу" для США, речь идет о военной самодостаточности РФ и способности обеспечить свою безопасность.
Ранее сообщалось, что авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation оценили Россию как "самую реальную военную угрозу" для США, а также "для американских интересов в Европе". В документе Россию называют "агрессивной в своем поведении" и "угрожающей" с позиции ее "возрастающих способностей". В докладе отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, "способным уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц".
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"Авторы доклада... сознательно подменяют понятия. На самом деле речь идет не о каких-то угрозах с нашей стороны, а о полной военной самодостаточности России, ее способности гарантированно обеспечить свою безопасность, что далеко не одно и тоже", - написал Клинцевич в Facebook.
Он отметил, что цель подобных манипуляций заключается в создании ложных представлений о намерениях России. Таким образом, готовится почва для удовлетворения "все возрастающих финансовых аппетитов Пентагона", добавил сенатор.
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Министерство обороны СШАHeritage FoundationФранц КлинцевичРоссияСШАБезопасность
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