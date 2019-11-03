Клинцевич прокомментировал доклад военных экспертов США

Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США

Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США

Он отметил, что цель подобных манипуляций заключается в создании ложных представлений о намерениях России. Таким образом, готовится почва для удовлетворения "все возрастающих финансовых аппетитов Пентагона", добавил сенатор.