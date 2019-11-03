Второй тур местных выборов в Молдавии проходит без серьезных происшествий

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Серьезных происшествий в ходе голосования во втором туре местных выборов в Серьезных происшествий в ходе голосования во втором туре местных выборов в Молдавии не зафиксировано, сказал журналистам на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

Второй тур выборов местных органов власти проходит в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам страны предстоит выбрать 384 руководителя городов и сел.

На место мэра Кишинева претендуют вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе . В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.

"В целом процесс голосования по стране проходит в нормальном режиме, без серьезных инцидентов, которые могли бы повлиять на исход выборов. К 13.00 (14.00 мск) в голосовании приняли участие около 20% жителей", - сказал Чимил.

Он обратил внимание, что в день выборов запрещена агитация, несмотря на это, было зарегистрировано несколько случаев агитации или организованного подвоза избирателей к некоторым избирательным участкам. Информация об этих случаях передана в правоохранительные органы.