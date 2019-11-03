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РИА Новости

Второй тур местных выборов в Молдавии проходит без серьезных происшествий

14:33 03.11.2019
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
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Местные выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Серьезных происшествий в ходе голосования во втором туре местных выборов в Молдавии не зафиксировано, сказал журналистам на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.
Второй тур выборов местных органов власти проходит в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам страны предстоит выбрать 384 руководителя городов и сел.
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На место мэра Кишинева претендуют вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.
"В целом процесс голосования по стране проходит в нормальном режиме, без серьезных инцидентов, которые могли бы повлиять на исход выборов. К 13.00 (14.00 мск) в голосовании приняли участие около 20% жителей", - сказал Чимил.
Он обратил внимание, что в день выборов запрещена агитация, несмотря на это, было зарегистрировано несколько случаев агитации или организованного подвоза избирателей к некоторым избирательным участкам. Информация об этих случаях передана в правоохранительные органы.
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Порога явки во втором туре не предусмотрено, победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов. Избирательные участки в воскресенье будут работать до 21.00 по местному времени (22.00 мск), время их работы может быть продлено максимум на два часа, если на момент закрытия участков есть очереди избирателей, не успевших проголосовать.
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Ион ЧебанАндрей НэстасеМолдавияВ мире
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