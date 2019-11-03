Медведев встретился в Бангкоке с премьером Камбоджи

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром королевства Камбоджа Хун Сеном.
Двусторонние переговоры состоялись в воскресенье на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН в Бангкоке.
Премьеры в начале встречи обнялись и тепло поприветствовали друг друга. В протокольной части стороны ограничились небольшим приветствием, дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.
"В ходе многосторонних мероприятий наши встречи стали доброй традицией", - отметил Медведев в начале переговоров.
Российский премьер также попросил своего визави передать привет королю Камбоджи.
В составе российской делегации на переговорах присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители ещё ряда федеральных министерств и ведомств.