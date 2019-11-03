В Смоленске проверят информацию о нападении бродячих собак на мальчика

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о нападении стаи бродячих собак на 7-летнего ребенка в смоленском парке, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК по Смоленской области.
Местное издание Readovka опубликовало сюжет, согласно которому нападение стаи собак на ребенка произошло днем 2 ноября, когда женщина вместе с 7-летним сыном, подругой и ее маленькой дочерью гуляли в парке "Соловьиная роща". По словам матери ребенка, на территории парка появилась стая бродячих собак, которые укусили мальчика за ногу и порвали куртку.
"СУСК России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки по публикации в СМИ о том, что стая бродячих собак покусала малолетнего ребенка в парке "Соловьиная роща" в городе Смоленске", - говорится в сообщении.