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РИА Новости

Медведев проводит встречу с премьером Таиланда

13:52 03.11.2019 (обновлено: 14:43 03.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсуждает перспективы торгово-экономического сотрудничества с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой.
Беседа глав правительств России и Таиланда проходит на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019. Медведев и Прают Чан-Оча поприветствовали друг друга, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Премьеры России и Таиланда намерены обсудить развитие двусторонних торгово-экономических отношений.
С российской стороны на встрече, в том числе, присутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча
14 ноября 2018, 03:27РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Таиланда
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Ассоциация государств Юго-Восточной АзииПрают Чан-ОчаДмитрий МедведевРоссияТаиландПолитика
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