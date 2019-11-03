Медведев проводит встречу с премьером Таиланда

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсуждает перспективы торгово-экономического сотрудничества с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой.
Беседа глав правительств России и Таиланда проходит на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019. Медведев и Прают Чан-Оча поприветствовали друг друга, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Премьеры России и Таиланда намерены обсудить развитие двусторонних торгово-экономических отношений.
С российской стороны на встрече, в том числе, присутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
14 ноября 2018, 03:27РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Таиланда