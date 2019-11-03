В Находке приостановили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере

На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

"Тело третьего моряка не найдено, с 9.15 (2.15 по мск) до 18. 10 (11.10 по мск) по местному времени шли (поисковые) работы, акваторию обследовали, но водолазы обследовали только корпус судна снаружи, непосредственно поисковых работ в акватории на дне не велось из-за сильного ветра... В 18.10 (11.10 мск) работы были приостановлены до наступления светлого времени", - сказал представитель пресс-службы.