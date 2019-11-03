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РИА Новости

В Находке приостановили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере

13:51 03.11.2019 (обновлено: 14:20 03.11.2019)
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© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего после ЧП на танкере в порту Находки моряка приостановлены до наступления светлого времени, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
Опубликовано видео тушения танкера в Находке
2 ноября, 12:51РИА Новости
Опубликовано видео тушения танкера в Находке
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Тело третьего моряка не найдено, с 9.15 (2.15 по мск) до 18. 10 (11.10 по мск) по местному времени шли (поисковые) работы, акваторию обследовали, но водолазы обследовали только корпус судна снаружи, непосредственно поисковых работ в акватории на дне не велось из-за сильного ветра... В 18.10 (11.10 мск) работы были приостановлены до наступления светлого времени", - сказал представитель пресс-службы.
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФНаходкаПроисшествия
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