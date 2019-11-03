Голикова признала оптимизацию медицины в ряде регионов неудачной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — сказала вице-премьер.
Проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг провел в Калининградской области президент Владимир Путин. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
Так, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", — заявила Скворцова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Первый зампред правительства России Антон Силуанов заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии. "Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — сказал Силуанов в интервью программе.