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РИА Новости

Голикова признала оптимизацию медицины в ряде регионов неудачной

13:41 03.11.2019 (обновлено: 01:37 04.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — сказала вице-премьер.

Проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг провел в Калининградской области президент Владимир Путин. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
Так, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", — заявила Скворцова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Первый зампред правительства России Антон Силуанов заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии. "Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — сказал Силуанов в интервью программе.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019
31 октября, 15:32РИА Новости
Оптимизация медучреждений не должна быть схематичной, заявил Путин
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Обсудить 295
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Так это же результат её работы И пусть назовёт регионы, где оптимизация была проведена удачно.
3 ноября, 14:05
Адам Ваксель
41391314
Да что уж в некоторых, говорит те уж правду - во всех((
3 ноября, 13:45
Практик Практикует
37170417
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