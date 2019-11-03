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РИА Новости

Медведев назвал плюсы от создания Большого Евразийского партнерства

13:32 03.11.2019 (обновлено: 13:36 03.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Инициатива формирования Большого Евразийского партнерства, выдвинутая Россией, позволит в перспективе состыковать крупные инфраструктурные и интеграционные проекты Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил премьер России Дмитрий Медведев.
В ходе своего выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в воскресенье премьер отметил, что российская сторона приветствует интерес ассоциации к опыту других интеграционных объединений. Он напомнил, что Россия выступает за формирование Большого Евразийского партнёрства с участием государств-членов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. Эту инициативу асеановские лидеры поддержали на саммите Россия-АСЕАН, прошедшем в Сочи в 2016 году, упомянул глава кабмина.
"В долгосрочном плане эта идея позволит состыковать крупные интеграционные и инфраструктурные проекты. При этом мы исходим из того, что такое партнёрство должно выстраиваться на принципах взаимного уважения, общей выгоды, быть открытым для присоединения всех заинтересованных государств", - заявил Медведев.
Премьер уточнил, что уже сделан шаг в этом направлении: между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН был подписан меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества, уже началась его практическая реализация, а в октябре была утверждена программа сотрудничества.
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31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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