Медведев назвал плюсы от создания Большого Евразийского партнерства

"В долгосрочном плане эта идея позволит состыковать крупные интеграционные и инфраструктурные проекты. При этом мы исходим из того, что такое партнёрство должно выстраиваться на принципах взаимного уважения, общей выгоды, быть открытым для присоединения всех заинтересованных государств", - заявил Медведев.