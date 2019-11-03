Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке

Встреча в составе делегаций прошла за закрытыми дверями. С российской стороны в ней приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Азер Талыбов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов, а также директор департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров.