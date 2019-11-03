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РИА Новости

Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея

13:08 03.11.2019 (обновлено: 13:53 03.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с султаном и верховным главой Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.
Глава российского правительства тепло поприветствовал своего визави.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Встреча в составе делегаций прошла за закрытыми дверями. С российской стороны в ней приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Азер Талыбов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов, а также директор департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров.
Медведев находится в Бангкоке, где представляет Россию на Восточноазиатском саммите (ВАС) и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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Дмитрий МедведевАссоциация государств Юго-Восточной АзииБангкокБрунейВ мире
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