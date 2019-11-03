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РИА Новости

Задержанный в Израиле Бурков оценил инициативу по обмену на Нааму Иссахар

13:04 03.11.2019 (обновлено: 13:06 03.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
Алексей Бурков. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 3 ноя – РИА Новости. Задержанный в Израиле в 2015 году и ожидающий экстрадиции в США россиянин Алексей Бурков считает инициативу по его обмену на израильтянку Нааму Иссахар "дружественной".
В воскресенье проходит заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова, в том числе обнародовать предъявляемые ему обвинения.
"Я думаю, это дружественная инициатива. Это хорошая инициатива. Она может вернуть всех в свои страны", - сказал Бурков российским журналистам.
Кроме того, Бурков хотел бы, чтобы детали его дела были обнародованы в СМИ. "Да", - ответил Бурков российским журналистам на вопрос о том, хотел бы он, чтобы его дело было обнародовано.
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В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований.
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Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.
В четверг вечером Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию. Петицию с этой просьбой подала в суд семья осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Родственники осужденной рассчитывают, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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Наама ИссахарАлексей БурковРоссияСШАИзраильВ мире
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