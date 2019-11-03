Задержанный в Израиле Бурков оценил инициативу по обмену на Нааму Иссахар

ИЕРУСАЛИМ, 3 ноя – РИА Новости. Задержанный в Израиле в 2015 году и ожидающий экстрадиции в США россиянин Задержанный в Израиле в 2015 году и ожидающий экстрадиции в США россиянин Алексей Бурков считает инициативу по его обмену на израильтянку Нааму Иссахар "дружественной".

В воскресенье проходит заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова, в том числе обнародовать предъявляемые ему обвинения.

"Я думаю, это дружественная инициатива. Это хорошая инициатива. Она может вернуть всех в свои страны", - сказал Бурков российским журналистам.

Кроме того, Бурков хотел бы, чтобы детали его дела были обнародованы в СМИ. "Да", - ответил Бурков российским журналистам на вопрос о том, хотел бы он, чтобы его дело было обнародовано.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США . Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований.

Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.