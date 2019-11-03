Эксперт прокомментировал решение Сальвадора по высылке дипкорпуса Венесуэлы

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Сальвадора могли принять решение выслать из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы по чьей-то подсказке, не исключено, что она поступила из Вашингтона, считает председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Согласно заявлению администрации сальвадорского президента, такое решение было принято в соответствии с позицией Сальвадора по докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле.
"Это продолжающаяся борьба за власть в Венесуэле с помощью извне. Скорее всего, в каком-то ведомстве в Вашингтоне пришла идея - "а давайте поработаем с какими-то странами, чтобы разорвали отношения (с Венесуэлой - Прим. ред.). Такая версия вполне реальна. Посольство США в Сальвадоре могло подсказать, но они сами не придумывают, они связаны со столицей, как любое посольство. Кто-то им (сальвадорским властям - Прим. ред.) подсказал. Что они сами-то вдруг?" - заявил Орджоникидзе РИА Новости.
По его словам, подобный шаг, к которому власти Сальвадора могли подтолкнуть извне, - "элемент борьбы за власть в Венесуэле, используемый другими странами, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать" власть законного президента Николаса Мадуро.
Политолог также не исключает, что Сан-Сальвадор мог принять решение выслать венесуэльских дипломатов из-за личных отношений между главами двух государств. "Может, и какая-то личная неприязнь у двух президентов...", - пояснил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.