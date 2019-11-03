Эксперт прокомментировал решение Сальвадора по высылке дипкорпуса Венесуэлы

"Это продолжающаяся борьба за власть в Венесуэле с помощью извне. Скорее всего, в каком-то ведомстве в Вашингтоне пришла идея - "а давайте поработаем с какими-то странами, чтобы разорвали отношения (с Венесуэлой - Прим. ред.). Такая версия вполне реальна. Посольство США в Сальвадоре могло подсказать, но они сами не придумывают, они связаны со столицей, как любое посольство. Кто-то им (сальвадорским властям - Прим. ред.) подсказал. Что они сами-то вдруг?" - заявил Орджоникидзе РИА Новости.