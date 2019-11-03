Медведев рассказал о стремлении России создать платформу по "умным городам"

"Стремимся мы наладить кооперацию по теме так называемых "умных городов". Мы сейчас с Сингапуром, у которого действительно очень хороший опыт в управлении транспортом, консультирует Санкт-Петербург. Профильные российские ведомства выступили с инициативой создать постоянную платформу взаимодействия с "десяткой" по этой теме", - сказал он на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.