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РИА Новости

Медведев рассказал о стремлении России создать платформу по "умным городам"

12:54 03.11.2019 (обновлено: 13:32 03.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Профильные российские ведомства хотят создать постоянную платформу взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по теме "умных городов", заявил в воскресенье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Стремимся мы наладить кооперацию по теме так называемых "умных городов". Мы сейчас с Сингапуром, у которого действительно очень хороший опыт в управлении транспортом, консультирует Санкт-Петербург. Профильные российские ведомства выступили с инициативой создать постоянную платформу взаимодействия с "десяткой" по этой теме", - сказал он на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Вчера, 12:51РИА Новости
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Дмитрий МедведевАссоциация государств Юго-Восточной АзииСингапур (страна)БангкокРоссияЭкономика
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