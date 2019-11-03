В Беслане женщина с ребенком пострадали в ДТП с локомотивом на ж/д переезде

ПЯТИГОРСК, 3 ноя - РИА Новости. Локомотив столкнулся с легковой машиной в городе Беслан в Северной Осетии, пострадали женщина и ребенок, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В городе Беслан на железнодорожном переезде по улице Коминтерна произошло столкновение локомотива без состава и легкового автомобиля. На место направлены силы и средства МЧС России. По имеющейся информации, в машине ехали женщина и ребёнок 2013 года рождения. Обе каретами скорой помощи доставлены в больницу Владикавказа", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП ликвидировали шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Место аварии расчищено, задержки движения на железной дороге нет, отметили в спасательном ведомстве.