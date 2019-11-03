Медведев отметил успехи России на цифровой арене

БАНГКОК, 3 ноя — РИА Новости. Россия добилась хороших результатов в цифровом мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.
Как подчеркнул глава правительства, страна находится на пятом месте по числу пользователей смартфонов, более 85 процентов населения имеют доступ к мобильному интернету. По словам Медведева, за российских специалистов бьются мировые гиганты: Google, Apple, Huawei.
"Тоже дает определенные результаты, но, с другой стороны, нам, как и другим странам, есть над чем работать", — сказал премьер, отметив, что Россия продолжит развивать эту сферу в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".
Он также добавил, что в ближайших планах — устранить цифровое неравенство внутри страны, кроме того, упор будет сделан на кибербезопасность.