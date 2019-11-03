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РИА Новости

Медведев отметил успехи России на цифровой арене

12:45 03.11.2019 (обновлено: 15:28 03.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО "Сибур Холдинг"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БАНГКОК, 3 ноя — РИА Новости. Россия добилась хороших результатов в цифровом мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.
Как подчеркнул глава правительства, страна находится на пятом месте по числу пользователей смартфонов, более 85 процентов населения имеют доступ к мобильному интернету. По словам Медведева, за российских специалистов бьются мировые гиганты: Google, Apple, Huawei.

"Тоже дает определенные результаты, но, с другой стороны, нам, как и другим странам, есть над чем работать", — сказал премьер, отметив, что Россия продолжит развивать эту сферу в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Он также добавил, что в ближайших планах — устранить цифровое неравенство внутри страны, кроме того, упор будет сделан на кибербезопасность.
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Вчера, 12:42РИА Новости
Россия готова делиться со странами АСЕАН цифровым опытом, заявил Медведев
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Русский язык в миреДмитрий МедведевАссоциация государств Юго-Восточной АзииБангкокРоссия
Популярные комментарии
То он говорит, что у нас с США экономическая война, то гордится тем, что наши спецы в американских компаниях работают, с которыми у нас экономическая война. Как этот человек вообще может быть премьером в нормальной стране?
3 ноября, 14:17
Максим Савин
2712004
а не пора ли от цифр перейти к повышению качества жизни пожилых людей и регулярно сообщать о том что сделано для этого и как цены снижаются
3 ноября, 13:54
Иван Иванов
1810004
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