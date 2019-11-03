Медведев призвал к демонополизации мировой IT-сферы и производства ПО

"Компании и целые страны всё больше зависят от оборудования, от программного обеспечения. Большими возможностями здесь обладают несколько корпораций, по сути, они часто доминируют на рынке", - заявил Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН.

"Поэтому наша страна, Россия, выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий", - сообщил российский премьер.

"Но все мы знаем, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры, пять из них - из Соединённых Штатов Америки, две - из Китая. А вот государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то, во всяком случае, огромное количество возможностей и в принципе право на будущее в условиях меняющегося мира; когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития. И вот этого допустить нельзя", - подчеркнул Медведев.