Медведев призвал к демонополизации мировой IT-сферы и производства ПО

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Россия призывает страны АСЕАН предпринять совместные усилия для демонополизации мировой IT-сферы и производства программного обеспечения, большая часть которого сейчас является продуктом лишь нескольких корпораций, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Компании и целые страны всё больше зависят от оборудования, от программного обеспечения. Большими возможностями здесь обладают несколько корпораций, по сути, они часто доминируют на рынке", - заявил Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН.
По его словам, это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей, не лучшим образом сказывается также на информационной и сетевой безопасности.
"Поэтому наша страна, Россия, выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий", - сообщил российский премьер.
31 октября, 00:36РИА НовостиАссоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Он обратил внимание на то, что с их приходом становится более ощутим социально-экономический разрыв между странами, поскольку именно новые технологии во многом определяют уровень материального благосостояния государств.
"Но все мы знаем, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры, пять из них - из Соединённых Штатов Америки, две - из Китая. А вот государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то, во всяком случае, огромное количество возможностей и в принципе право на будущее в условиях меняющегося мира; когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития. И вот этого допустить нельзя", - подчеркнул Медведев.
По его словам, новые технологические решения открывают большие возможности для людей, бизнеса и государств.
"Но нам нужны совместные решения не только по тем возможностям, которые эти технологии открывают, но и по тем вызовам, с которыми сталкиваются наши страны, и которые несёт четвёртая промышленная революция в мировом масштабе", - сказал глава кабмина.