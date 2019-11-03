Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T14:22Z
https://ria.ru/20191103/1560539763.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156054/07/1560540711_0:725:2048:1877_1036x0_80_0_0_e413e858889e3c6438ece5382aab9326.jpg
РИА Новости

Медведев призвал к демонополизации мировой IT-сферы и производства ПО

12:43 03.11.2019 (обновлено: 14:22 03.11.2019)
481
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Россия призывает страны АСЕАН предпринять совместные усилия для демонополизации мировой IT-сферы и производства программного обеспечения, большая часть которого сейчас является продуктом лишь нескольких корпораций, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Компании и целые страны всё больше зависят от оборудования, от программного обеспечения. Большими возможностями здесь обладают несколько корпораций, по сути, они часто доминируют на рынке", - заявил Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите АСЕАН.
По его словам, это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей, не лучшим образом сказывается также на информационной и сетевой безопасности.
"Поэтому наша страна, Россия, выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий", - сообщил российский премьер.
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи
31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Он обратил внимание на то, что с их приходом становится более ощутим социально-экономический разрыв между странами, поскольку именно новые технологии во многом определяют уровень материального благосостояния государств.
"Но все мы знаем, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры, пять из них - из Соединённых Штатов Америки, две - из Китая. А вот государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то, во всяком случае, огромное количество возможностей и в принципе право на будущее в условиях меняющегося мира; когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития. И вот этого допустить нельзя", - подчеркнул Медведев.
По его словам, новые технологические решения открывают большие возможности для людей, бизнеса и государств.
"Но нам нужны совместные решения не только по тем возможностям, которые эти технологии открывают, но и по тем вызовам, с которыми сталкиваются наши страны, и которые несёт четвёртая промышленная революция в мировом масштабе", - сказал глава кабмина.
981007
Обсудить 0
Ассоциация государств Юго-Восточной АзииДмитрий МедведевТаиландТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
В России создали систему для распознавания сердечного приступа у водителя
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
Медведев отметил успехи России на цифровой арене
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев предложил АСЕАН синхронизировать регулирование защиты данных
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев рассказал о стремлении России создать платформу по "умным городам"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Россия готова делиться со странами АСЕАН цифровым опытом, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев призвал партнеров по АСЕАН сотрудничать в сфере кибербезопасности
Эльджаркиев Ибрагим
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев анонсировал встречу группы Россия-АСЕАН по научному сотрудничеству
Первый в России водородный трамвай проехал по Московскому проспекту Санкт-Петербурга
По Московскому проспекту Петербурга проехал трамвай на водородном топливе
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Сергей Орджоникидзе
Эксперт прокомментировал решение Сальвадора по высылке дипкорпуса Венесуэлы
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния