Россия готова делиться со странами АСЕАН цифровым опытом, заявил Медведев

"Россия готова делиться со странами АСЕАН опытом, который приобрела, а также использовать практики наиболее успешных наших асеановских коллег. Тем более что перед нами стоят схожие задачи",- сказал он, выступая на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в воскресенье.