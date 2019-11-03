Россия готова делиться со странами АСЕАН цифровым опытом, заявил Медведев

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться со странами АСЕАН своим цифровым опытом, а также использовать опыт коллег, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Россия готова делиться со странами АСЕАН опытом, который приобрела, а также использовать практики наиболее успешных наших асеановских коллег. Тем более что перед нами стоят схожие задачи",- сказал он, выступая на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в воскресенье.
"По экспертным оценкам, к 2030 году цифровые технологии в регионе будут генерировать до 8% ВВП, а значит, нужно создавать условия для их внедрения", - добавил Медведев.
31 октября, 00:36РИА НовостиАссоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)