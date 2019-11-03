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РИА Новости

Зеленский потребовал от украинских военных "держать порох сухим" в Донбассе

12:31 03.11.2019 (обновлено: 14:28 03.11.2019)
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© Фото : Страница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Страница Владимира Зеленского в Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим".
"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", — отмечается в поздравлении президента.
Ранее, на встрече контактной группы в Минске, стороны конфликта договорились возобновить процесс разведения сил.
Его начало назначили на 9 октября, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое начался 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
9 октября, 17:17Радио Sputnik
Затянуть процесс? Что происходит с отводом войск в Донбассе
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