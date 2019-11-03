Зеленский потребовал от украинских военных "держать порох сухим" в Донбассе

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим".
"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", — отмечается в поздравлении президента.
Ранее, на встрече контактной группы в Минске, стороны конфликта договорились возобновить процесс разведения сил.
Его начало назначили на 9 октября, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое начался 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.