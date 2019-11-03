Собянин поздравил Градского с юбилеем

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народного артиста России Александра Градского , отметив мощную энергетику и необыкновенный лиризм его песен, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.

"Выдающийся певец, композитор и поэт, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваше многогранное творчество снискало вам искреннюю любовь миллионов слушателей разных поколений и музыкальных пристрастий. Песни в вашем исполнении обладают мощной энергетикой и необыкновенным лиризмом", - говорится в телеграмме.

Собянин подчеркнул, что созданный и руководимый Градским уникальный театр обогащает культурное пространство Москвы, завоевывая популярность и открывая новые имена талантливых вокалистов.

Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.

Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов. Среди его музыкальных дисков – "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990), "Несвоевременные песни" (1994), "Фрукты с кладбища" (1994), "Неформат" (2011), "Романсы" (2014) и другие.

Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. В некоторых из них Градский исполнил вокальные партии. Он также поставил два музыкальных фильма – "Антиперестроечный блюз" (1991) и "Живьем в России" (1996).

Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга. Три его балета ("Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада") были поставлены Киевским театром балета (балетмейстер Георгий Ковтун), а два последних – Театром балета на льду (художественный руководитель Игорь Бобрин).

В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.