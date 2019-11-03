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РИА Новости

СМИ назвали имя попутчика убитого начальника центра "Э" по Ингушетии

12:28 03.11.2019
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Эльджаркиев Ибрагим
Эльджаркиев Ибрагим
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
Эльджаркиев Ибрагим. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Третьим человеком, находившимся в машине во время убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев, сообщает "Пятый канал".
По информации телеканала, мужчина не подбежал к Эльджаркиеву во время нападения, благодаря чему остался жив.

Двойное убийство в Москве

Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером, 2 ноября, на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Как сообщил источник РИА Новости, киллер выстрелил не менее четырех раз, затем скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
2 ноября, 21:36РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
В СК сообщили о серьезном прогрессе в раскрытии убийства: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.
В январе на Эльджаркиева уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль.
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