СМИ назвали имя попутчика убитого начальника центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Третьим человеком, находившимся в машине во время Третьим человеком, находившимся в машине во время убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев, сообщает "Пятый канал".

По информации телеканала, мужчина не подбежал к Эльджаркиеву во время нападения, благодаря чему остался жив.

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Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером, 2 ноября, на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Как сообщил источник РИА Новости, киллер выстрелил не менее четырех раз, затем скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В СК сообщили о серьезном прогрессе в раскрытии убийства: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.