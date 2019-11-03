Погода в Москве во вторник может побить столетний рекорд

"Речь о 5 ноября, это вторник. По прогнозу температура воздуха в этот день должна подняться до 11-13 градусов. По области это плюс 9-14. Рекорд для этого дня 10,3 в 1922 году, то есть 97 лет назад. Возможно, что в этот день состоится новый рекорд для 5 ноября", - сказал Тишковец.