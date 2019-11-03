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РИА Новости

Медведев призвал страны АСЕАН учиться сотрудничать в условиях цифровизации

12:16 03.11.2019 (обновлено: 12:35 03.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Странам АСЕАН предстоит научиться сотрудничать в условиях цифровизации, а обмен знаниями позволит добиться баланса интересов в эту эпоху, заявил в ходе выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее - оно уже совсем рядом, по сути оно уже прямо здесь. Нам всем нужно научиться сотрудничать в условиях новой глобальной парадигмы", - сказал он.
"Причем не в изоляции, а путем обмена знаниями, информацией, технологиями тем не менее добиться баланса интересов государств, баланса интересов бизнеса и всех людей в цифровую эпоху", - добавил премьер.
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи
31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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Дмитрий МедведевАссоциация государств Юго-Восточной АзииТаиландВ мире
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