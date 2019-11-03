Медведев призвал страны АСЕАН учиться сотрудничать в условиях цифровизации

"На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее - оно уже совсем рядом, по сути оно уже прямо здесь. Нам всем нужно научиться сотрудничать в условиях новой глобальной парадигмы", - сказал он.