Медведев призвал страны АСЕАН учиться сотрудничать в условиях цифровизации

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Странам АСЕАН предстоит научиться сотрудничать в условиях цифровизации, а обмен знаниями позволит добиться баланса интересов в эту эпоху, заявил в ходе выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее - оно уже совсем рядом, по сути оно уже прямо здесь. Нам всем нужно научиться сотрудничать в условиях новой глобальной парадигмы", - сказал он.
"Причем не в изоляции, а путем обмена знаниями, информацией, технологиями тем не менее добиться баланса интересов государств, баланса интересов бизнеса и всех людей в цифровую эпоху", - добавил премьер.
31 октября, 00:36РИА НовостиАссоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)